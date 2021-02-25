Правительство Индии ужесточило регулирование соцсетей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Правительство СМИ ввело для стримминговых сервисов и соцсетей правила по урегулированию претензий граждан и государственных органов, пишет The Times of India.

Новые правила обяжут соцcети раскрывать первоисточник сообщения по требованию уполномоченного органа правительства или по требованию суда. Это может коснуться только публикаций, содержащих угрозу суверенитету и целостности Индии, госбезопасности, общественному порядку, международным связям Индии, или содержащих информацию об изнасиловании или эксплицитный сексуальный контент.

Для урегулирования претензий к контенту в интернете будет введена трехуровневая система контроля.

В администрациях сосцетях должен быть назначен ответственный по соблюдению на площадке требований законодательства, это может быть только житель Индии. Также там должен появиться ответственный за разбор поступающих жалоб, который наладит их круглосуточный прием и рассмотрение. Наконец, в компаниях должен появиться ответственный за круглосуточный контакт с или администрацией по вопросам, связанными с претензиями. Контактные адреса всех трех должностных лиц, по которым можно попасть к ним на прием, должны быть опубликованы на сайте компании.

На втором уровне претензии к интернет-площадкам будет рассматривать саморегулируемый орган, который возглавит бывший судья крупного суда или другой авторитетный человек. Он будет составлять рекомендации для соцсетей и редакций.

На третьем уровне за публикациями будет надзирать Министерство информации.

В правилах также прописаны сроки, в которые ответственные лица должны будут реагировать на претензии или блокировать спорную информацию.

Стриминговые сервисы должны будут классифицировать контент в зависимости от возраста: без ограничений, для детей старше 7 лет, детей старше 13 лет, для подростков, старше 16, и для взрослых.