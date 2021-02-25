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В Израиле начали строить крупный объект близ ядерной установки

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Израиле возводят крупный объект возле Центра ядерных исследований имени Шимона Переса в пустыне Негев, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Агентство пришло к такому выводу, проанализировав спутниковые снимки от 22 февраля 2021 года. На снимках виден котлован длиной примерно 150 метров и шириной порядка 60 метров, и, как предполагает агентство, глубиной в несколько этажей. Близ ямы проходит траншея длиной порядка 330 метров.

Кроме того, примерно в двух километрах к западу от реактора в два прямоугольных отверстия сложены ящики. Предположительно, отверстия имеют бетонное основание, и, как отмечает агентство, подобные бетонные площадки зачастую используются для захоронения ядерных отходов.

В израильском правительстве оставили без ответа запрос Associated Press о целях строительства в пустыне близ ядерного объекта.

Секретное строительство Центра исследований в пустыне Негев началось в 1958 году. В Израиле заявляют, что он нужен исключительно в научных целях.

Израиль Негев

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