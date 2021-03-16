Великобритания собралась нарастить ядерный потенциал на 40%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Великобритания намерена увеличить свой ядерный потенциал на 40%, говорится в обзоре оборонной и внешней политики страны.

Речь идет о планах увеличения количества ядерных боеголовок "Трайдент" со 180 до 260, что указывает на окончание постепенного разоружения, продолжавшегося на протяжении трех десятилетий.

В обзоре отмечается, что такая стратегия стала следствием изменений среды безопасности и существования большего спектра технологических и доктринальных угроз.

Между тем, активисты предупреждают, что Великобритания рискует начать новую гонку вооружений при том, что стране необходимы средства для преодоления пандемии COVID-19.