Италия простилась с убитым в Конго послом

Похороны посла Италии в Конго Луки Аттазио и карабинера Витторио Яковаччи Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Италия отдала дань уважения своему послу Луке Аттаназио в Конго и его телохранителю, убитым в результате нападения на конвой ООН, сообщает Associated Press.

Похороны прошли в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели в Риме, на которых присутствовали премьер-министр Марио Драги, кардинал-викарий Анджело де Донатис, высшие законодатели, представители вооруженных сил и семьи убитых.

В своей речи Анджело де Донатис поблагодарил миротворцев, которые трудились во имя мира и заботились о других "ценой собственной жизни".

Италия официально обратилась к ООН с просьбой провести расследование относительно того, были ли меры безопасности достаточными для миссии в Конго.

Посол Лука Аттаназио и офицер карабинеров Витторио Яковаччи были убиты вооруженными неизвестными в понедельник под Гомой. В результате этого нападения был также убит конголезский водитель Мустафа Миламбо. У Аттаназио остались жена и три маленькие дочери, одна из которых присутствовала на похоронах, а также его родители, братья и сестры. У Яковаччи остались его невеста и другие члены семьи.