Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:02Заразились
на 22.02В России 4 177 330+12 604В мире 111 365 938+292 074

Посол Италии убит в ДР Конго

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU -Посол Италии в Демократической Республике Конго Лука Аттаназио погиб в результате вооружённого нападения неизвестных, сообщает итальянское телевидение.

Инцидент произошёл в городе Гома: вооружённые люди напали на колонну автомобилей ООН. В одном из них был посол. Помимо дипломата, погиб сопровождавший его итальянский карабинер.

Итальянские СМИ отмечают, что причину нападения пока установить не удалось. По их мнению, возможно, речь шла о попытке похищения, пошедшей не по плану.

В МИД Италии подтвердили информацию о гибели посла.

Италия Конго ДР Конго

Новости

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Сирии

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Сирии

Приемка первого энергоблока БелАЭС запланирована в апреле-мае

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 февраля

Boeing посоветовала авиаперевозчикам приостановить полеты лайнеров 777

Boeing посоветовала авиаперевозчикам приостановить полеты лайнеров 777

Авиарегулятор США проверит самолеты Boeing 777 после инцидента в Денвере

Лондон призовет ООН отреагировать на ситуацию с правами человека в России

МАГАТЭ и Иран договорились о продолжении мониторинга атомных объектов

Тихановская призналась, что белорусская оппозиция "потеряла улицы"

Тихановская призналась, что белорусская оппозиция "потеряла улицы"

Украина ввела санкции против компании-владельца сети "Спортмастер"

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');