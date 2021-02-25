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Новые трещины на МКС найти не удалось

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Течеискатель не зафиксировал утечку воздуха в районе, где предположительно находится одна из трещин на Международной космической станции (МКС), сообщил космонавт Сергей Рыжиков, находящийся на станции.

"По работе с течеискателем. Показывает стабильность измерения, отсутствие трещины", - сообщил Рыжиков в ходе переговоров с представителем ЦУПа, трансляцию которых ведет НАСА.

"По первой плоскости, с которой я работал сегодня, я проверил, утечек нет сегодня", - отметил космонавт.

Ранее в четверг экипаж МКС поставил пластиковую заплатку на предполагаемый участок поверхности с третьей трещиной на станции. Накануне космонавты не смогли заклеить такой же заплаткой участок со второй предполагаемой трещиной, так как он слишком труднодоступнен.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года, сообщалось, что она незначительная и еле уловима приборами.

В прошлом году космонавтам с помощью чайных пакетиков удалось обнаружить одно из вероятных мест утечки и заклеить его временными средствами, однако полностью устранить ее пока не удается.

17 февраля космический грузовик "Прогресс МС-16" доставил на станцию мощный микроскоп, который будут использовать для поиска других мест утечки, а также материалы для герметизации трещин.

МКС

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