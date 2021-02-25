Космонавты заклеили третью трещину на МКС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции (МКС) поставил пластиковую заплатку на предполагаемый участок поверхности с третьей трещиной на станции.

"На третью трещину ставим заплатку", - сказал представитель ЦУП в ходе переговоров с экипажем, трансляцию которых ведет НАСА.

Накануне экипаж МКС обследовал третий предполагаемый район, в котором находится место утечки воздуха на МКС. При этом космонавты не смогли заклеить пластиковой заплаткой участок со второй предполагаемой трещиной из-за его труднодоступности.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа 2020 года. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По данным Соловьева, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических.

В прошлом году космонавтам с помощью чайных пакетиков удалось обнаружить одно из вероятных мест утечки и изолировать его временными средствами, однако полностью устранить ее пока не удается.

17 февраля космический грузовик "Прогресс МС-16" доставил на станцию мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.