Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:46Заразились
на 25.02В России 4 212 100+11 198В мире 112 554 301+444 551

ЕС продлил антибелорусские санкции до 28 февраля 2022 года

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении Белоруссии до 28 февраля 2022 года, говорится в заявлении на официальном сайте организации в четверг.

"Сегодня Совет постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Белоруссии, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов", - отмечается в заявлении.

"Санкции ЕС также нацелены на экономические субъекты, крупных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его", - говорится там.

В Совете ЕС заявили, что Евросоюз, "учитывая продолжающееся неуважение к основным свободам и правам человека, а также репрессии в отношении белорусского народа и гражданского общества со стороны властей", рассмотрит возможность дальнейших санкций, а также продолжит оказывать поддержку гражданскому обществу и независимым СМИ Белоруссии.

Как сообщалось, Евросоюз ввел санкции в отношении Белоруссии в октябре 2020 года, после выборов президента и последовавших после оглашения их официальных результатов протестов. Позже санкции были расширены. В настоящее время ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для 88 человек, включая президента республики Александра Лукашенко, а также замораживание активов 7 организаций.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

ЕС Белоруссия Александр Лукашенко

Новости

Ереван призвал не вовлекать президента Армении во внутриполитические процессы

Ереван призвал не вовлекать президента Армении во внутриполитические процессы

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

Новые трещины на МКС найти не удалось

Парламент Армении отказался обсуждать вопрос импичмента Пашиняна

Протестующие перекрывают баррикадами центральный проспект Еревана

Протестующие перекрывают баррикадами центральный проспект Еревана

Генпрокуратура Армении опровергла слух о планах задержать генералитет

Космонавты заклеили третью трещину на МКС

Пандемия коронавируса

Гватемала зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Италия простилась с убитым в Конго послом

Италия простилась с убитым в Конго послом

Суд Вены решил выдать России бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо

Суд Вены решил выдать России бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');