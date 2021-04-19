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Белорусская оппозиция предупредила о новых санкциях ЕС против Минска

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Офис экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщил, что на этой неделе будет озвучена дата принятия четвёртого пакета санкций Евросоюза против Белоруссии.

В телеграм-канале Тихановской утверждается, что вскоре объявят дату принятия четвертого пакета санкций Евросоюза, куда предварительно могут попасть около 70 человек и компаний.

В прошлом году Евросоюз ввел три пакета санкций против Белоруссии. В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис". Кроме того, в перечень вошли такие предприятия, как Главное хозяйственное управление управления делами президента Белоруссии, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".

24 февраля этого года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил журналистам, что ЕС рассматривает вопрос о введении дополнительных санкций против Минска.

В конце марта стало известно, что Госдеп США рекомендует Минфину не продлевать приостановку санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Белоруссии, срок действия которой истекает 26 апреля этого года. Поводом стало ухудшение ситуации с правами человека в Белоруссии и наличие в стране более 300 политзаключенных, отметили в Госдепе.

Министерство финансов США частично сняло санкции с девяти белорусских предприятий нефтехимической отрасли в октябре 2015 года. Ограничения были сняты с концерна "Белнефтехим" и его представительств, открытых акционерных обществ "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом".

Ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим" и его предприятий Вашингтон ввел в 2007-2008 годах.

Белоруссия Минск ЕС Евросоюз

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