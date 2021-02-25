Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:46Заразились
на 25.02В России 4 212 100+11 198В мире 112 554 301+444 551

В ЮАР начали рассматривать заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Южноафриканский регулятор по лекарственным средствам (SAHPRA) начинает процесс изучения заявки на регистрацию в ЮАР российской вакцины "Спутник V" против коронавируса COVID-19, говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе ведомства.

"SAHPRA 24 февраля 2021 года получил документы на вакцину "Спутник V", разработанную центром им. Гамалеи в России", - отмечается в документе.

"SAHPRA теперь начнет оценивать данные, предоставленные относительно безопасности, качества и эффективности вакцины", - говорится в нем.

В середине февраля Минздрав ЮАР сообщил, что производитель вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V" передал документы в регулирующий орган для регистрации препарата в стране.

Ранее сообщалось, что южноафриканская фармацевтическая компания Lamar заявляла о готовности поставить 15 млн доз российской вакцины "Спутник V" сразу же после того, как она будет одобрена для чрезвычайного применения в ЮАР.

Всего, по данным агентства Bloomberg, Минздрав ЮАР выступал с предложением правительству обеспечить поставку в страну через две фармацевтические компании до 23 млн доз вакцины "Спутник V".

Вакцина "Спутник V" - это первая российская вакцина от коронавируса. В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 37 странах, в том числе, в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте и Гондурасе.

Согласно промежуточным результатам третьей фазы клинических исследований, опубликованных в журнале The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%.

ЮАР

Новости

"Боинг-737" не смог вылететь из Антальи в Екатеринбург из-за неисправности

Страны ЕС договорились разработать единые "паспорта вакцинации"

Совет парламента Армении обсудит развязку внутриполитического конфликта

Совет парламента Армении обсудит развязку внутриполитического конфликта

Ереван призвал не вовлекать президента Армении во внутриполитические процессы

Ереван призвал не вовлекать президента Армении во внутриполитические процессы

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

Новые трещины на МКС найти не удалось

Парламент Армении отказался обсуждать вопрос импичмента Пашиняна

Протестующие перекрывают баррикадами центральный проспект Еревана

Протестующие перекрывают баррикадами центральный проспект Еревана

Генпрокуратура Армении опровергла слух о планах задержать генералитет

Космонавты заклеили третью трещину на МКС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');