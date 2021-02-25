В ЮАР начали рассматривать заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Южноафриканский регулятор по лекарственным средствам (SAHPRA) начинает процесс изучения заявки на регистрацию в ЮАР российской вакцины "Спутник V" против коронавируса COVID-19, говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе ведомства.

"SAHPRA 24 февраля 2021 года получил документы на вакцину "Спутник V", разработанную центром им. Гамалеи в России", - отмечается в документе.

"SAHPRA теперь начнет оценивать данные, предоставленные относительно безопасности, качества и эффективности вакцины", - говорится в нем.

В середине февраля Минздрав ЮАР сообщил, что производитель вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V" передал документы в регулирующий орган для регистрации препарата в стране.

Ранее сообщалось, что южноафриканская фармацевтическая компания Lamar заявляла о готовности поставить 15 млн доз российской вакцины "Спутник V" сразу же после того, как она будет одобрена для чрезвычайного применения в ЮАР.

Всего, по данным агентства Bloomberg, Минздрав ЮАР выступал с предложением правительству обеспечить поставку в страну через две фармацевтические компании до 23 млн доз вакцины "Спутник V".

Вакцина "Спутник V" - это первая российская вакцина от коронавируса. В настоящее время "Спутник V" зарегистрирован в 37 странах, в том числе, в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте и Гондурасе.

Согласно промежуточным результатам третьей фазы клинических исследований, опубликованных в журнале The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%.