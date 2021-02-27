ЮАР получила вторую партию вакцин Johnson & Johnson против COVID-19

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В ЮАР в субботу подтвердили получение второй партии доз вакцины против коронавируса COVID-19 компании Johnson & Johnson, которая эффективна против нового штамма, заявил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе.

Об этом написал он на своей странице в твиттере. Груз приземлился в Йоханнесбурге.

The second batch of Johnson and Johnson vaccines has arrived in South Africa. Watch live coverage of the arrival from SABC News. #Sisonkehttps://t.co/E2esbsLwGf — Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) February 27, 2021

С момента начала вакцинации ранее в феврале в ЮАР вакцинировали более 63,6 тыс. медицинских работников.

Ситуация с обеспечением ЮАР вакцинами осложнилась после того, как выяснилось, что вакцина производства компании AstraZeneca малоэффективна для борьбы с обнаруженным "южноафриканским" штаммом COVID-19.

Вакцина компании Johnson & Johnson считается эффективной против "южноафриканской" разновидности коронавируса в отличие от препарата компании AstraZeneca.

В ЮАР с начала пандемии выявили заражение COVID-19 более чем у 1,5 млн человек, скончались почти 50 тыс. человек. Ситуация в этой стране особенно осложнилась в конце прошлого года, когда стало известно, что в стране распространяется новая мутация коронавируса.