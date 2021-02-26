Азербайджан получит вакцины "Спутник V" и AstraZeneca из России

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Азербайджан ждет из России вакцины от коронавируса "Спутник V" и "AstraZeneca", поскольку документы на их поставки подписаны, заявил президент республики Ильхам Алиев.

На пресс-конференции азербайджанский лидер рассказал, что документы по поставке вакцины AstraZeneca были подписаны с самых первых дней. Он уточнил, что российские компании являются дистрибуторами этой вакцины на постсоветском пространстве.

"Эти вакцины нам еще не поступили, у нас есть информация, что "Спутник V" пока обеспечивает внутренние потребности России и очень ограниченные количества этих вакцин были поставлены в зарубежные страны", - добавил он.

Президент напомнил, что Азербайджан начал вакцинацb. 18 января 2021 года.

"Мы начали вакцинацию всего месяц спустя после того, как этот процесс начался в Европе и вакцинируемся вакциной китайского производства CoronaVac. Законтрактовано 4 млн доз вакцины CoronaVac и мне докладывают, что ежедневно порядка 15-20 тыс. человек вакцинируются. Должен сказать, что мы с самого начала подключились и к системе COVAX, по которой мы должны получать и другие вакцины - AstraZeneca, Moderna, Pfizer", - сказал Алиев.