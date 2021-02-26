Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:25Заразились
на 26.02В России 4 223 186+11 086В мире 112 999 297+444 996

Азербайджан получит вакцины "Спутник V" и AstraZeneca из России

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Азербайджан ждет из России вакцины от коронавируса "Спутник V" и "AstraZeneca", поскольку документы на их поставки подписаны, заявил президент республики Ильхам Алиев.

На пресс-конференции азербайджанский лидер рассказал, что документы по поставке вакцины AstraZeneca были подписаны с самых первых дней. Он уточнил, что российские компании являются дистрибуторами этой вакцины на постсоветском пространстве.

"Эти вакцины нам еще не поступили, у нас есть информация, что "Спутник V" пока обеспечивает внутренние потребности России и очень ограниченные количества этих вакцин были поставлены в зарубежные страны", - добавил он.

Президент напомнил, что Азербайджан начал вакцинацb. 18 января 2021 года.

"Мы начали вакцинацию всего месяц спустя после того, как этот процесс начался в Европе и вакцинируемся вакциной китайского производства CoronaVac. Законтрактовано 4 млн доз вакцины CoronaVac и мне докладывают, что ежедневно порядка 15-20 тыс. человек вакцинируются. Должен сказать, что мы с самого начала подключились и к системе COVAX, по которой мы должны получать и другие вакцины - AstraZeneca, Moderna, Pfizer", - сказал Алиев.

Азербайджан Ильхам Алиев коронавирус Спутник V

Новости

Выехавшие из КНДР на дрезине российские дипломаты вылетели в Москву

ФБР предложило $250 тыс. за данные о россиянине из дела о вмешательстве в выборы

ФБР предложило $250 тыс. за данные о россиянине из дела о вмешательстве в выборы

Что случилось этой ночью: пятница, 26 февраля

Минздрав Вьетнама разрешил применять российский "Спутник V"

Минздрав Вьетнама разрешил применять российский "Спутник V"

В США сделали 50 млн прививок от COVID-19 за 37 дней президентства Байдена

"Боинг-737" не смог вылететь из Антальи в Екатеринбург из-за неисправности

Страны ЕС договорились разработать единые "паспорта вакцинации"

Совет парламента Армении обсудит развязку внутриполитического конфликта

Совет парламента Армении обсудит развязку внутриполитического конфликта

Ереван призвал не вовлекать президента Армении во внутриполитические процессы

Ереван призвал не вовлекать президента Армении во внутриполитические процессы

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');