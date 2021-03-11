Азербайджан закупит российскую вакцину "Спутник V"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Азербайджан закупит российскую вакцину "Спутник V" в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Соответствующее постановление подписал в четверг премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

На основе соглашения, подписанного Госагентством по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана с российским ООО "Human Vaccine" о поставке лекарственных средств, "Спутник V" должен быть доставлен в Азербайджан в течение 180 дней.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

В настоящее время в Азербайджане прививают от коронавируса китайской вакциной CoronaVac. Заключен контракт на поставку 4 млн доз этого препарата.

Вакцинация от коронавируса началась в Азербайджане 18 января.

В конце февраля президент республики Ильхам Алиев говорил, что Азербайджан ждет из России вакцины от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca, поскольку документы на их поставки подписаны.