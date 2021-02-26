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Президент Азербайджана не исключил подписания мирного договора с Арменией

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Баку на определенном этапе может подписать с Ереваном мирное соглашение, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Де-факто ноябрьское трехстороннее заявление и есть соглашение о мире. То есть когда одна страна победила другую страну, и подписанный документ является документом о капитуляции Армении. Но на определенном этапе Азербайджан может подписать с Арменией мирное соглашение", - сказал Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ.

В ноябре 2020 года после обострения конфликта в Нагорном Карабахе Армения и Азербайджан при участии России подписали трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по условиям которого Азербайджану перешли несколько районов в этом регионе.

Азербайджан Армения Ильхам Алиев

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