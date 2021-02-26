Бердымухамедов подписал указ об образовании праздника туркменского алабая

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ "Об образовании праздника туркменского алабая", предписывающий отмечать его ежегодно в последнее воскресенье апреля вместе с Национальным праздником туркменского скакуна. Соответствующий указ опубликован в русскоязычной газете "Нейтральный Туркменистан" и других печатных СМИ страны.

Как отмечается в указе, новый праздник вводится "в целях приумножения мировой славы туркменского алабая, а также развития и совершенствования национального собаководства".

Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана совместно с Международной ассоциацией "Туркменские алабаи" поручено "обеспечить проведение праздника туркменского алабая на высоком организационном уровне".

Министерствам и ведомствам, хякимликам (администрациям) велаятов (областей) и города Ашхабада поручено оказывать содействие проведению праздника в торжественной обстановке.

На протяжении ряда лет в Туркменистане на государственном уровне ведется работа по популяризации туркменских алабаев. В стране создана международная ассоциация "Туркменские алабаи", которую возглавил сын главы государства, вице-премьер, председатель Высшей контрольной палаты и член Государственного совета безопасности страны Сердар Бердымухамедов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов написал книгу и стихотворение о собаках данной породы.

В 2020 году на одной из главных проспектов Ашхабада открыта статуя "Туркменский алабай".