Народные собаководы Туркменистана получат ежемесячные надбавки

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU – В Туркменистане учреждены почетные звания народный и заслуженный собаковод страны, которым предусмотрены единовременные премии и ежемесячные денежные надбавки.

Как сообщает газета "Нейтральный Туркменистан", публикующая соответствующие законы президента Гурбангулы Бердымухамедова, получившим звание "Народный собаковод" выплачивается единовременная премия в пятикратном размере минимальной зарплаты и устанавливается ежемесячная надбавка к зарплате, пенсии, пособию, стипендии в размере 30% от минимальной заработной платы.

Заслуженным собаководам страны предусмотрены единовременная премия в четырёхкратном размере минимальной заработной платы, а также ежемесячная надбавка к в размере 20% от минимальной зарплаты.

Звание "Народный собаковод Туркменистана" присваивается лицам, "имеющим за годы независимости Туркменистана большие заслуги в деле повышения мирового авторитета туркменских алабаев, являющихся одной из национальных ценностей туркменского народа".

Звание "Заслуженный собаковод Туркменистана" присваивается лицам, "имеющим большие заслуги в деле содержания, разведения и увеличения численности туркменских алабаев, составляющих неотъемлемую часть богатейшего культурного наследия туркменского народа".

Данные почетные звания могут быть присвоены как гражданам Туркменистана, так и иностранцам.

В феврале 2021 года указом президента Гурбангулы Бердымухамедова учрежден праздник туркменского алабая, который с этого года будет отмечаться в последнее воскресенье апреля вместе с Национальным праздником ахалтекинского скакуна.