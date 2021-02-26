Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:18Заразились
на 26.02В России 4 223 186+11 086В мире 113 001 412+447 111

Алиев заявил, что предлагал РФ вернуть "Искандеры" из Армении

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в свое время предлагал России вернуть обратно из Армении комплексы "Искандер" и перестать бесплатно передавать Еревану вооружение.

"Еще в то время, когда эти ракеты были поставлены в Армению, я говорил, что это неправильный шаг, что этот шаг не служит укреплению мира и стабильности в регионе, что он не сдержит нас", - заявил Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ. "И во время войны (осенью 2020 года - ИФ) мы предлагали российской стороне забрать "Искандеры" обратно, и я до сих пор придерживаюсь такого мнения, что единственный путь, который мог бы предотвратить вот такое трагическое развитие ситуации в регионе, это забрать эти ракеты и перестать бесплатно передавать Еревану вооружение", - сказал он.

В среду, 24 февраоя, президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению премьер-министра Никола Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

В Минобороны РФ сообщили, что Армения не применяла в конфликте в Нагорном Карабахе оперативно-тактические комплексы "Искандер".

Азербайджан Армения Искандер Ильхам Алиев

Новости по теме

Новости

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Президент Азербайджана не исключил подписания мирного договора с Арменией

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Выехавшие из КНДР на дрезине российские дипломаты вылетели в Москву

ФБР предложило $250 тыс. за данные о россиянине из дела о вмешательстве в выборы

ФБР предложило $250 тыс. за данные о россиянине из дела о вмешательстве в выборы

Что случилось этой ночью: пятница, 26 февраля

Минздрав Вьетнама разрешил применять российский "Спутник V"

Минздрав Вьетнама разрешил применять российский "Спутник V"

В США сделали 50 млн прививок от COVID-19 за 37 дней президентства Байдена

"Боинг-737" не смог вылететь из Антальи в Екатеринбург из-за неисправности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');