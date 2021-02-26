Алиев заявил, что предлагал РФ вернуть "Искандеры" из Армении

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в свое время предлагал России вернуть обратно из Армении комплексы "Искандер" и перестать бесплатно передавать Еревану вооружение.

"Еще в то время, когда эти ракеты были поставлены в Армению, я говорил, что это неправильный шаг, что этот шаг не служит укреплению мира и стабильности в регионе, что он не сдержит нас", - заявил Алиев в пятницу на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ. "И во время войны (осенью 2020 года - ИФ) мы предлагали российской стороне забрать "Искандеры" обратно, и я до сих пор придерживаюсь такого мнения, что единственный путь, который мог бы предотвратить вот такое трагическое развитие ситуации в регионе, это забрать эти ракеты и перестать бесплатно передавать Еревану вооружение", - сказал он.

В среду, 24 февраоя, президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению премьер-министра Никола Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

В Минобороны РФ сообщили, что Армения не применяла в конфликте в Нагорном Карабахе оперативно-тактические комплексы "Искандер".