В Минобороны РФ опровергли использование Арменией "Искандеров"

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Армения не применяла в конфликте в Нагорном Карабахе оперативно-тактические комплексы "Искандер", заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Минобороны России с недоумением и удивлением ознакомилось с заявлением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов "Искандер" "не взорвались или взорвались лишь на 10%"", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения", - сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что, судя по всему, Пашиняна "ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию".

Ранее в четверг Минобороны Армении сообщило о телефонных переговорах глав военных ведомств Армении и России.

Обстановка в Армении резко обострилась в четверг после того, как главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки премьер-министра Пашиняна и правительства.

Это заявление последовало после того, как в среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления премьера о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

"Искандер" - оперативно-тактический ракетный комплекс российского производства.

Армения - союзник России по ОДКБ. В стране действует российская военная база.

Как сообщалось, Москва предоставляла Еревану государственный кредит на покупку российского вооружения и техники. Армения получила экспортный вариант российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

"Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ.