Трамп вернется к теме поражения на выборах на конференции консерваторов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп, как ожидается, станет главной звездой открывшейся в Орландо (Флорида) ежегодной Конференции консерваторов по политическим действиям (CPAC), сообщает CNN.

Первые мероприятия, приуроченные к конференции, состоялись в четверг. Однако основная часть программы запланирована на период с пятницы по воскресенье. Кульминацией мероприятия станет речь Трампа на закрытии мероприятия 28 февраля. Это будет первым публичным выступлением Трампа с момента его ухода из Белого дома.

Наблюдатели ожидают, что Трамп не будет пока объявлять о своих политических планах и не затронет вопрос о том, будет ли он кандидатом в президенты США в 2024 году. Вместо этого, скорее всего, бывший президент США будет критиковать своего преемника Джо Байдена. Не исключено, что Трамп вновь заявит, что проиграл на выборах только из-за якобы организованных демократами масштабных фальсификациях на избирательных участках.

Участие Трампа в конференции, как считают эксперты, стало ударом для некоторых других политиков-республиканцев, которые хотели бы принять участие в президентской гонке 2024 года: теперь есть риск, что Трамп затмит выступления всех остальных участников мероприятия. Все выступающие на конференции - представители консервативного крыла Республиканской партии. Среди них нет людей, открыто критиковавших Трампа, в частности, за события 6 января 2021 года: тогда группа сторонников бывшего президента штурмовала Капитолий и парализовала его работу на несколько часов. Политические оппоненты Трампа считают, что тот косвенным образом подтолкнул демонстрантов к таким действиям.

Кто выступит на конференции консерваторов

В пятницу, 26 февраля, на конференции выступят в основном конгрессмены от Республиканской партии. В частности, речь идет о сенаторе от Техаса Теде Крузе и о сенаторе от Арканзаса Томе Коттоне. Считается, что у обоих есть президентские амбиции. Также в списке выступающих значится сын бывшего президента - Дональд Трамп-младший. В субботу перед участниками конференции выступит бывший глава Госдепа Майк Помпео. Его тоже считают потенциальным участником борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев. Также запланированы выступления бывшего торгпреда США Роберта Лайтхайзера, влиятельного члена Палаты представителей от Калифорнии Девина Нуньеса, лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Кевина Маккарти. Все они - близкие соратники Трампа.

Кульминация CPAC наступит в воскресенье, 28 февраля. Сначала выступит Сара Сандерс, занимавшая при Трампе пост пресс-секретаря Белого дома. Около месяца назад Сандерс объявила, что в 2022 году будет претендовать на пост губернатора штата Арканзас. Вслед за ней на конференции выступит ее отец - бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби. Затем речь произнесет бывший советник Трампа по экономике Ларри Кадлоу. После него слово возьмет сам бывший президент США.

Кто не выступит на конференции консерваторов

На конференции не будут представлены даже те умеренные республиканские политики, которые изначально поддерживали Трампа, а затем - стали критиковать его за события 6 января. Так, не будет присутствовать лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл, которому Трамп недавно призвал искать замену в Сенате. Не будет на конференции и бывшего постпреда США при ООН Никки Хэйли. Она считалась потенциальным участником президентских выборов, однако недавно жестко раскритиковала Трампа в СМИ. После этого бывший президент прервал все контакты с Хэйли и отказал ей, когда она попросила Трампа принять ее в его резиденции во Флориде.

В настоящее время в Республиканской партии наблюдается определенный раскол: часть умеренных республиканских политиков считает, что партии нужно дистанцироваться от бывшего президента. Одними из лидеров этой группировки считают Макконнелл и члена Палаты представителей Лиз Чейни. Последняя ранее этой зимой голосовала за импичмент Трампа.

Вторая группировка - представители крыла, которое американские СМИ называют популистским. Они продолжают поддерживать Трампа, так как осознали, что тот по-прежнему пользуется симпатией большой части республиканского электората. Именно поэтому Трамп, несмотря на поражение на выборах, сейчас остается де-факто доминирующей силой в Республиканской партии. Считается, что без его поддержки добиться выдвижения кандидатом в президенты от республиканцев будет невозможно.

Позиция Трампа

Сам Трамп во время последнего выступления в качестве президента предупредил, что вернется "в том или ином виде". Существуют разные трактовки этого высказывания. Одни эксперты считают, что Трамп намекал на то, что либо сам будет пытаться вернуться в Белый дом, либо будет добиваться избрания своего ставленника. Другие наблюдатели не исключают, что Трамп таким образом говорил о возможности создания собственной политической партии. Такое развитие событий было бы катастрофой для республиканцев, так как, судя по опросам, большинство сторонников партии в США было бы готово переметнуться в партию Трампа.

Ранее в феврале американские СМИ сообщали, что Трамп продолжает отдыхать на своем курорте в Мар-а-Лаго (Флорида), где играет в гольф и общается с близкими друзьями.

"Трамп предпочитает проводить время таким образом: он неторопливо обзванивает друзей, смотрит новости по кабельным телеканалам, играет в гольф", - сообщало издание Politico. По словам источника Politico, который близок к экс-президенту, после отъезда из Белого дома Трамп стал "недосягаем" для всех, кроме "его ограниченного круга преданных помощников, давних друзей и закоренелых политических союзников". Трамп отказывается почти от всех встреч, в том числе с потенциальными кандидатами от Республиканской партии в Палату представителей и Сенат.

Подготовка к промежуточным выборам в США

Между тем, по данным трех осведомленных с планами Трампа источников, бывший американский лидер вскоре все же начнет работу и отбор кандидатов для подготовки к промежуточным выборам в США. "Скоро Трамп начнет отбирать кандидатов в Мар-а-Лаго, "жаждущих выполнить его обещание отомстить действующим членам Республиканской партии, которые его презирали". Он хочет, чтобы за каждое незанятое республиканское место на выборах в Конгресс США в 2022 году боролся именно одобренный им кандидат. Согласно изданию, Трамп уже получил несколько десятков заявок от кандидатов, а встречи с ними могут начаться уже в марте.

Незадолго до завершения своего президентского срока Трамп заявлял о необходимости радикального обновления Республиканской партии. По его мнению, политики-республиканцы, в отличие от демократов, недостаточно смелы и не готовы к жесткой политической борьбе. Американские СМИ передают, что Трамп все же поддерживал в последние недели контакты с некоторыми своими союзниками в Конгрессе. В частности, поступали сообщения о его переговорах с лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти и с влиятельным сенатором Линдси Грэмом.

Промежуточные выборы 2022 года крайне важны, так как у республиканцев будут шансы вернуть себе большинство, причем возможно - в обеих палатах Конгресса. Трамп, учитывая его популярность среди республиканского электората, вполне может оказать определяющее влияние на то, как пройдут эти выборы.