Попытку Трампа не раскрывать свои налоговые документы отклонили

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд США в понедельник отклонил иск адвокатов экс-президента Штатов Дональда Трампа, призванный предотвратить передачу его налоговых документов прокуратуре Нью-Йорка, сообщает издание The Hill.

Верховный суд отклонил иск адвокатов без комментариев.

"Работа продолжается", - написал в твиттере окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, который ранее потребовал у компании Mazars USA раскрыть налоговые документы Трампа за восемь лет.

Иск в Верховный суд США команда Трампа подала в октябре прошлого года после того, как его отклонили несколько судов низшей инстанции.

Вэнс потребовал раскрытия документов в рамках расследования дела о выплатах женщинам, заявлявшим о том, что они вступали в связь с бывшим президентом. Сам Трамп отрицает эти связи.