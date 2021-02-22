Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:12Заразились
на 22.02В России 4 177 330+12 604В мире 111 365 938+292 074

Попытку Трампа не раскрывать свои налоговые документы отклонили

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд США в понедельник отклонил иск адвокатов экс-президента Штатов Дональда Трампа, призванный предотвратить передачу его налоговых документов прокуратуре Нью-Йорка, сообщает издание The Hill.

Верховный суд отклонил иск адвокатов без комментариев.

В миреТрамп назвал ложью утверждения о том, что он годами не платил налогиЧитать подробнее

"Работа продолжается", - написал в твиттере окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, который ранее потребовал у компании Mazars USA раскрыть налоговые документы Трампа за восемь лет.

Иск в Верховный суд США команда Трампа подала в октябре прошлого года после того, как его отклонили несколько судов низшей инстанции.

Вэнс потребовал раскрытия документов в рамках расследования дела о выплатах женщинам, заявлявшим о том, что они вступали в связь с бывшим президентом. Сам Трамп отрицает эти связи.

США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Боррель пообещал санкции против ответственных за приговор Навальному

Боррель пообещал санкции против ответственных за приговор Навальному

Киев ввел санкции против украинской сети "Спортмастер" из-за Крыма

Главы МИД ЕС договорились о подготовке новых санкций против России

Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины от коронавируса

Посол Италии убит в ДР Конго

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Сирии

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Сирии

Приемка первого энергоблока БелАЭС запланирована в апреле-мае

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 февраля

Boeing посоветовала авиаперевозчикам приостановить полеты лайнеров 777

Boeing посоветовала авиаперевозчикам приостановить полеты лайнеров 777

Авиарегулятор США проверит самолеты Boeing 777 после инцидента в Денвере

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');