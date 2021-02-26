Мистер Картофель потеряет обращение "Мистер" после гендерного ребрендинга

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Игрушка, известная как Mr Potato Head ("Мистер Картофельная голова"), потеряет обращение "Мистер". Ребрендинг классической игрушки "переосмысляется для современного потребителя", заявил американский производитель Hasbro в четверг, 25 февраля. Об этом сообщает BBC News.

С конца этого года игрушка, запущенная почти 70 лет назад, будет называться Potato Head on packaging ("Картофельная голова из упаковки").

"Hasbro заботится о том, чтобы все чувствовали себя желанными гостями в мире картофельных голов, официально отказавшись от названия бренда и логотипа Mr Potato Head, чтобы способствовать гендерному равенству и инклюзивности", - прокомментировали в компании изменение названия игрушки.

Hold that Tot – your main spud, MR. POTATO HEAD isn"t going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the "MR." I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD aren"t going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ — Hasbro (@Hasbro) February 25, 2021

Новая игрушка, которую можно собрать из множества различных частей тела и одежды, будет выпущена осенью этого 2021 года, сообщает Hasbro. Компания заявила, что игрушка позволит детям "создать свою собственную семью картофельных голов". Однако в более позднем твите в четверг компания сообщила, что персонажи "Мистер и миссис Картофельная голова" все еще будут доступны для покупки, но не предоставила более подробной информации.

Мистер Картофельная голова был одним из главных героев мультсериала "История игрушек", выпущенного компаниями Pixar и Walt Disney Pictures. Мистер Картофельная Голова впервые поступил в продажу в 1952 году. В 1953 году была выпущена миссис Картофельная Голова вместе с традиционными дамскими аксессуарами. Ребрендинг был воспринят некоторыми как прогрессивный шаг, а другие критиковали его как пиар-трюк.

Всемирно известная кукла Барби изначально была высокой блондинкой, но компания выпустила варианты игрушки с разной комплекцией и национальностью. В 2019 году мировой игрушечный гигант Mattel выпустил также линейку гендерно-нейтральных кукол.