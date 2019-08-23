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Hasbro купит владельца мультсериала "Свинка Пеппа" за $4 млрд

Hasbro купит владельца мультсериала "Свинка Пеппа" за $4 млрд
Персонажи мультфильма "Свинка Пеппа" и теннисист Новак Джокович
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель детских игрушек Hasbro Inc договорился о покупке за $4 млрд компании Entertainment One Ltd, которой принадлежат права на популярный мультсериал "Свинка Пеппа".

Основным стимулом для заключения сделки стали активы Entertainment One, которые нацелены на привлечение детской аудитории, в частности дошкольников.

ЭкономикаEntertainment One удвоила годовую прибыль благодаря популярности "Свинки Пеппы" в КитаеЧитать подробнее

Hasbro планирует финансировать сделку за счет поступлений от привлечения заемного капитала и выпуска акций.

На фоне снижения продаж игрушек в последние годы компании, относящиеся к индустрии развлечений, стали искать новые возможности использования своих активов. Так, производитель игрушек Mattel открыл собственную киностудию для съемки фильмов про Барби и других игрушечных персонажей.

Entertainment One, штаб-квартира которой находится в Торонто, также создает телешоу и фильмы для взрослой аудитории и управляет музыкальным бизнесом.

Сделка между компаниями должна быть одобрена судом в Онтарио и акционерами Entertainment One.

Акции Hasbro подешевели на 5,5% на дополнительных торгах после закрытия биржевой сессии в четверг. Бумаги Entertainment One в ходе сессии в Лондоне в пятницу дорожают на 29,7%.

Hasbro Свинка Пеппа

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