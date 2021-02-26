ЕС призвал немедленно прекратить военные действия в эфиопском регионе Тыграй

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и член Еврокомиссии по кризисному управлению Янез Ленарчич в пятницу прокомментировали доклад организации "Международная амнистия" о предполагаемых военных преступлениях в Аксуме (регион Тыграй, Эфиопия).

"Военные действия должны быть прекращены немедленно, полный и беспрепятственный доступ ко всей территории региона Тыграй должен быть разрешен для всех гуманитарных организаций и средств массовой информации", - говорится в совместном заявлении высокопоставленных представителей ЕС, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что "с начала конфликта более 100 дней назад тысячи мирных жителей погибли, и, как сообщается, 80% населения по-прежнему отрезаны от внешней помощи, сталкиваясь с усиливающейся проблемой отсутствия продовольственной безопасности и недоеданием".

"Уровень страданий мирных жителей, в том числе детей, ужасает. Это должно немедленно прекратиться. Полный доступ необходим для оценки ситуации на местах и обеспечения надлежащей защиты и помощи тем, кто в этом крайне нуждается", - сказано в коммюнике Борреля и Ленарчича.

"Международная амнистия" опубликовала сегодня доклад о резне в Аксуме (Эфиопия) в ноябре 2020 года. В докладе сделан вывод о том, что неизбирательные обстрелы и массовые расправы могут приравниваться к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Это еще одно мучительное напоминание о насилии, от которого страдают мирные жители в регионе Тыграй с начала конфликта", - заявили представители Евросоюза.

Они осудили все преступления против гражданских лиц и призвали к незамедлительному привлечению виновных к ответственности.

"Мы напоминаем об обязательстве всех сторон по международному гуманитарному праву обеспечивать защиту всех гражданских лиц, включая беженцев и внутренне перемещенных лиц", - говорится в заявлении.

В ноябре власти Эфиопии объявили войну оппозиционной партии "Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ), контролирующей одноименный регион. НФОТ 4 ноября атаковал военную базу в регионе Тыграй и попытался ее ограбить.

"Народный фронт освобождения Тыграй" ушел в оппозицию после прихода к власти действующего премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али. Партия требует от федеральных властей не вмешиваться в дела региона, и в сентябре 2020 года провела выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными.