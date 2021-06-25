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В Эфиопии убиты три сотрудника "Врачей без границ"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Три сотрудника международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (Medecins sans frontieres, MSF) погибли в регионе Тыграй в Эфиопии.

"(Они) ехали вчера днем, когда мы потеряли с ними связь. Этим утром их автомобиль был найден пустым, а в нескольких метрах лежали их тела", - сообщается на сайте организации в пятницу.

Погишбие - координатор "Врачей без границ" по чрезвычайным ситуациям Мария Эрнандес, помощник координатора Йоханнес Халефом Реда и водитель Тедрос Гебремариам Гебремайкл.

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"Мы самым решительным образом осуждаем это нападение на наших коллег и будем неустанно пытаться понять, что произошло. Мария, Йоханнес и Тедрос были в Тыграе, оказывая помощь людям, и немыслимо, что они заплатили за эту работу своей жизнью", - заявили в организации.

"Врачи без границ" - это международная независимая некоммерческая медицинская гуманитарная организация, которая оказывает чрезвычайную медицинскую помощь населению, пострадавшему в результате военных конфликтов, голода, эпидемий, вынужденной миграции, природных катастроф более чем в 70 странах мира, в различных районах Африки, Европы, Южной и Северной Америки и Азии.

Тыграй - район Эфиопии с административным центром в городе Мэкэле. Вооружённый конфликт между федеральным правительством Эфиопии и властями автономного региона Тыграй начался в ноябре 2020 года.

Эфиопия Врачи без границ

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