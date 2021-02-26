Пуск спутников OneWeb с Восточного состоится 25 марта

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками компании OneWeb запланирован на 25 марта. Об этом сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

"Космические аппараты компании OneWeb, принадлежащей правительству Великобритании и группе компаний Bharti Global, прибыли в аэропорт на самолете Ан-124-100. Специалисты Космического центра "Восточный" обеспечили выгрузку и транспортировали их на космодром Восточный. Уже 27 февраля начнется их подготовка к намеченному на 25 марта 2021 года запуску на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", - говорится в сообщении.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во французской Гвиане. Как сообщалось, стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

Первый пуск с шестью спутниками состоялся весной 2019 года с космодрома Куру, в марте 2020 года с Байконура стартовала ракета "Союз", которая вывела на орбиту третью (и последнюю на данный момент) партию из 34 аппаратов.

После третьего пуска OneWeb объявила о банкротстве и начала поиск новых инвесторов.

Как поясняла сама компания, ей пришлось заняться вопросами продажи своего бизнеса в рамках процедуры банкротства. По словам ее представителей, "хотя компания была близка к получению финансирования" в результате переговоров с инвесторами, процесс не продвигается из-за турбулентности рынка, связанной с пандемией COVID-19.

По данным западных СМИ, ряд китайских компаний уже предложил финансовую поддержку компании OneWeb.

На данный момент компания уже вывела на орбиту 110 спутников, обеспечив глобальное интернет-покрытие. Строительство более половины из ее 44 наземных станций уже завершено, либо находится в стадии завершения.