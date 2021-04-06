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На космодром Восточный прибыли 36 спутников OneWeb

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - На космодром Восточный доставлены 36 новых спутников связи британской OneWeb, их должны запустить на орбиту 25 апреля. Днем ранее группировку спутников самолетом Ан-124-100 доставили в благовещенский аэропорт "Игнатьево", сообщили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Предыдущие 36 спутников OneWeb успешно запустили на орбиту с Восточного с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат". Дату следующего запуск назвал глава Arianespace Стефан Исраэль.

Всего с начала запусков на орбиту выведено уже 146 космических аппаратов OneWeb.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в 2021 году на космодроме Восточный также планируется провести три пуска по федеральной космической программе, в том числе пуск "Луны-25".

Роскосмос Восточный Амурская область Игнатьево OneWeb Arianespace Великобритания

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