Законодатели Вирджинии проголосовали за легализацию марихуаны

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Палата представителей и сенат американского штата Вирджиния проголосовали за легализацию рекреационного использования марихуаны для взрослых с 2024 года, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что Вирджиния стала первым южным штатом, проголосовавшим за легализацию марихуаны. Теперь законопроект будет передан на подпись губернатору-демократу Ральфу Нортэму, поддерживающему легализацию.

Согласно законопроекту, хранение марихуаны в количестве до 28,3 грамма станет законным в штате с 1 января 2024 года. Тогда же начнутся легальные продажи и вступят в силу правила, регулирующие оборот марихуаны в Вирджинии.

Associated Press напоминает, что в прошлом году законодатели штата декриминализовали хранение марихуаны, максимальным наказанием за это правонарушение стал штраф в размере до 25 долларов.

На федеральном уровне в США хранение и употребление марихуаны нелегально, но в 15 штатах и округе Колумбия она уже легализована.