Жительница Казахстана и младенец насмерть отравились инсектицидом

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В казахстанском городе Актау от отравления неизвестными химическими веществами погиб ребенок и его мать, пострадали 9 человек.

Как сообщили в областном центре общественных коммуникаций, жительница Актау, не предупредив соседей, продезинфицировала свою квартиру препаратом для уничтожения насекомых. В результате от отравления скончались женщина и 10-месячный ребенок.

Трагедия произошла 27 февраля в многоквартирном доме одного из микрорайонов города Актау. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Полиция проводит доследственную проверку по статье "нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".