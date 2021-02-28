Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:01Заразились
на 28.02В России 4 246 079+11 359В мире 113 784 735+369 131

Жительница Казахстана и младенец насмерть отравились инсектицидом

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В казахстанском городе Актау от отравления неизвестными химическими веществами погиб ребенок и его мать, пострадали 9 человек.

Как сообщили в областном центре общественных коммуникаций, жительница Актау, не предупредив соседей, продезинфицировала свою квартиру препаратом для уничтожения насекомых. В результате от отравления скончались женщина и 10-месячный ребенок.

Трагедия произошла 27 февраля в многоквартирном доме одного из микрорайонов города Актау. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Полиция проводит доследственную проверку по статье "нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".

Казахстан

Новости

Американские астронавты вышли в открытый космос с борта МКС

Археологи нашли нетронутую церемониальную колесницу близ Помпеев

Археологи нашли нетронутую церемониальную колесницу близ Помпеев

Спутник "Арктика-М" выведен на орбиту

Военная операция России в Сирии

Вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии

Вертолет Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии

Ракета "Союз" с аппаратом "Арктика-М" стартовала с Байконура

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 февраля

Байден объяснил Конгрессу причину удара по Сирии

Байден объяснил Конгрессу причину удара по Сирии

США попросили Канаду модернизировать NORAD для противостояния РФ и КНР

Пандемия коронавируса

В США разрешили применение вакцины от коронавируса от Johnson & Johnson

В Барселоне протесты против ареста рэпера снова переросли в беспорядки

В Барселоне протесты против ареста рэпера снова переросли в беспорядки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');