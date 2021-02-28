Армянская оппозиция усомнилась в возможности импичмента президента

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правящей фракции в парламенте Армении не удастся реализовать процедуру импичмента президента, если депутаты не получат согласия Конституционного суда и не наберут две трети голосов, заявил "Интерфаксу" руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян.

Он напомнил, что импичмент может быть инициирован в трех случаях: за государственную измену, иное тяжкое преступление или грубое нарушение Конституции. "Сейчас власти Армении пытаются инициировать такой процесс за, якобы, грубое нарушение президентом Конституции", - сказал Марукян.

По его словам, для этого депутаты простым большинством должны обратиться в Конституционный суд.

"Если Конституционный суд согласится, что президент нарушил Конституцию, то парламент 2/3 голосов должен проголосовать за импичмент президента. Для этого необходимо 88 голосов (в правящей фракции "Мой шаг" 83 депутата - ИФ). Но есть также независимые депутаты (большинство из восьми независимых парламентариев покинули правящую фракцию после поражения в карабахской войне - ИФ), позиция которых неизвестна", - отметил Марукян.

Он выразил мнение, что правящей фракции не удастся достичь импичмента президента.Ранее в правящей партии Армении заявили, что есть все основания для начала процесса импичмента президента республики Армена Саркисяна, который отказался увольнять по предложению премьер-министра Никола Пашиняна начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.