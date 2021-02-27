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Президент Армении не стал отправлять в отставку главу Генштаба

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, отставки которого добивался премьер республики Никол Пашинян.

"Проект указа был изучен юристами и экспертами, в результате чего было принято решение, что он противоречит Конституции. Президент Армении, в рамках своих конституционных полномочий, вернул проект указа с возражениями", - сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

Отмечается, что президент не защищает какую-либо политическую силу, а руководствуется исключительно общенациональными интересами.

"Бесспорно, Вооруженные силы в политических вопросах должны сохранять нейтралитет. Очевидно также, что Вооруженные силы сегодня нуждаются в нашем содействии и внимании. Решение проблем армии - приоритет, и этот вопрос не может быть проигнорирован", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, "создавшаяся ситуация беспрецедентна, требует структурных и всеобъемлющих решений и не может быть решена частыми кадровыми изменениями, без учета существующей в стране ситуации".

Как сообщалось, 25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера и правительства республики. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

26 и 27 февраля состоялись встречи президента с начальником Генштаба, представителями оппозиции, парламентских и внепарламентских сил.

В субботу Ереване оппозиция проводит митинг с требованием отставки Пашиняна.

Согласно законодательству, премьер может обратиться с тем же ходатайством во второй раз.

Армения Армен Саркисян Оник Гаспарян

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