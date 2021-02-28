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Купленная за $35 китайская чаша оказалась древностью ценой в $500 тыс.

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Небольшая пиала с цветочным рисунком, купленная на гаражной распродаже в Коннектикуте оказалась редким артефактом XV века. Как сообщает CNN, теперь китайская пиала будет выставлена на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке 17 марта, за нее рассчитывают выручить вплоть до $500 тысяч.

Бело-голубая чаша с изображением лотосов, пионов, хризантем и цветков граната ранее использовалась при дворе императора династии Мин.

Аукционный дом не называет владельца, лишь сообщает, что он приобрел пиалу и "не стал торговаться из-за запрошенных $35". После этого обладатель чаши послал ее фотографии специалистам, которые и смогли опознать древность.

Как показал анализ, эта пиала использовалась при дворе императора Юнлэ, который правил с 1402 по 1424 год. В этот период китайской истории достигло расцвета фарфоровое производство.

Пиала, которая по форме напоминает бутон лотоса, оценивается в $300-500 тысяч. Ее диаметр чуть более 15 см. По данным Sotheby's, известно лишь о шести других подобных чашах.

На аукционе в ходе "Азиатской недели" также будет выставлена серебряная чаша династии Тан и нефритовый стакан для каллиграфических кистей. Каждый из лотов может быть продан за $1,5 млн.

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