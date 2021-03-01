Пашинян счел, что его неверно информировали по поводу "Искандеров"

Так пресс-секретарь премьера Армении объяснила его слова о неэффективности ракетных комплексов РФ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Заявление Никола Пашиняна о неэффективности российских "Искандеров" было вызвано неправильным информированием премьера, этот вопрос поднимался во время состоявшегося на днях телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян.

В ходе этого разговора было обсуждено заявление армянского политика о системах "Искандер", сказала Геворкян армянскому государственному информагентству "Арменпресс". "Премьер-министр Армении на основе сопоставления существующих фактов и данных пришел к заключению, что ему по данной ситуации неверно доложили", - пояснила пресс-секретарь.

По ее словам, заявление премьера Армении "не имеет никакой связи с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-технического сотрудничества". "Не вызывает сомнения также и то обстоятельство, что российское оружие - одно из лучших в мире", - отметила Геворкян. Она добавила, что Армения продолжает тесное сотрудничество с Россией в сфере военной промышленности и высоких технологий и намерена углубить это сотрудничество.

Обострение ситуации в Армении

Обстановка в Армении резко обострилась в минувший четверг, 25 февраля, после того, как Главный штаб ВС страны потребовал отставки Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как в среду президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна, Героя Армении, с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС страны. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна.

Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

В четверг Пашинян направил ходатайство президенту Армении об освобождении с должности начальника ГШ ВС, однако Саркисян не подписал соответствующий указ, вернув его обратно в правительство.

28 февраля администрация президента Армении повторно получила от Пашиняна ходатайство об освобождении от должности начальника ГШ ВС.