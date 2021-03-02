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Президент Армении вновь отказался увольнять главу Главного штаба

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

"Президент республики принял решение не подписывать проект указа", - сообщила пресс-служба президента во вторник.

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Это уже второе ходатайство Пашиняна об увольнении начальника Главного штаба.

В пресс-службе президента сообщили, что Саркисян обратился в Конституционный суд "для решения вопроса конституционности закона "О воинской службе и статусе военнослужащего" от 15 ноября 2017 года".

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб ВС выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Героя Армении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении был подписан по предложению Пашиняна.

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Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

25 февраля Пашинян направил ходатайство президенту Армении об освобождении с должности начальника ГШ ВС, однако Саркисян не подписал соответствующий указ, вернув его обратно в правительство.

28 февраля администрация президента Армении повторно получила от премьер-министра республики Никола Пашиняна ходатайство об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС.

Армения Армен Саркисян Оник Гаспарян Никол Пашинян

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