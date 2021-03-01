Таиланд собрался отменить карантин для вакцинированных туристов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Таиланд готов отменить карантин для вакцинированных туристов, это поможет возродить туристический сектор страны, сообщает газета Bangkok Post.

"Власти Таиланда разрабатывают план по сокращению до трех дней или даже полной отмене обязательного 14-дневного карантина для иностранных туристов, прошедших вакцинацию. Массовый прием путешественников может начаться в третьем квартале года", - пишет издание.

В частности, турбизнес Таиланда просит облегчить правила въезда для туристов из Китая, Сингапура и Великобритании - стран, которые начали вакцинацию своего населения.

Как отмечает газета, подобная инициатива означает, что правительство взяло курс на восстановление индустрии туризма, которая вносит весомый вклад в экономику Таиланда - около 20%. Прежде в стране настаивали, что прививки "не могут обеспечить достаточную гарантию от передачи коронавируса". На новостях об ослаблении ограничений выросли акции тайских гостиничных и ресторанных операторов.

Пребывание иностранных туристов в стране будет отслеживаться с помощью GPS-приложения Thailand Plus, в котором они обязаны зарегистрироваться. Туристам без смартфонов нужно будет обратиться за специальными инструкциями в аэропортах Бангкока или Пхукета.

Таиланд открыл границу для иностранных туристов в октябре, однако строгие правила въезда отпугивают большинство гостей. В частности, путешественникам нужно сдавать тесты ПЦР и проводить 14-дневный карантин в одобренных правительством отелях.

Кампания по вакцинации в Таиланде началась в воскресенье. К концу года в стране планируют сделать прививки половине населения. Будут использованы вакцины разных производителей.