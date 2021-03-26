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Пхукет с 1 июля начнет принимать туристов с прививками без карантина

Пхукет с 1 июля начнет принимать туристов с прививками без карантина
Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Власти Таиланда приняли решение открыть остров Пхукет для вакцинированных от COVID-19 туристов с 1 июля, карантин им соблюдать не потребуется, сообщает газета The Thaiger.

"Комитет по инфекционным заболеваниям Таиланда одобрил план по открытию Пхукета с 1 июля для иностранных туристов. Согласно плану, при вакцинации 70% жителей острова будет получен коллективный иммунитет, и иностранцы с прививками смогут отдыхать на острове без соблюдения карантина", - пишет издание.

Как отмечает издание, если утвержденный план под названием "Песочница Пхукета" будет успешным, то эти правила в перспективе распространятся на другие туристические зоны Таиланда. Ожидается, что другие регионы откроются с 1 октября.

При въезде в Таиланд иностранные туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, COVID-паспорт или проездной IATA Travel Pass. При этом для туристов сохранится требование иметь при себе отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, с 1 апреля сокращается карантин для въехавших в страну: с 14 до 10 дней, для вакцинированных - до семи дней. Прививка должна быть сделана не позже, чем за две недели и не ранее, чем за три месяца до въезда в страну.

Таиланд Пхукет

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