Сын Лукашенко освобожден от должности помощника президента Белоруссии

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Белоруссии по национальной безопасности, сообщило в понедельник госагентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Александр Лукашенко подписал этот указ в связи с переходом его сына Виктора на выборную должность.

45-летний Виктор Лукашенко был помощником президента Белоруссии с 2005 года.

26 февраля 2021 года он сменил на посту президента Национального олимпийского комитета Белоруссии отца, который был президентом НОК с мая 1997 года. Генеральный секретарь НОК Полина Головина в тот день предложила на пост главы комитета две кандидатуры - Александра и Виктора Лукашенко.

"Если две кандидатуры предлагалось, для меня это новость. Я думал, что вы с одной выйдете. Я не планировал избираться на очередной срок руководителем олимпийского комитета. Я попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Что касается меня, я ж все равно никуда не уйду от вопросов спорта", - сказал Лукашенко-старший.