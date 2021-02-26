Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сыновья Виктор и Николай Фото: EPA/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать своим детям власть в стране.

"И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти. Вот тут сейчас Лукашенко старшему (сыну - ИФ) как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Белоруссии не будет после меня", - сказал Лукашенко на Олимпийском собрании НОК в пятницу.

Старший сын президента Виктор Лукашенко, который до настоящего времени работал в должности первого вице-президента Национального олимпийского комитета, в пятницу был избран президентом НОК.

Александр Лукашенко пообещал, что Виктор больше не будет государственным служащим. "Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал президент.

Средний сын президента - Дмитрий, - согласно информации на сайте Лукашенко, руководит президентским спортивным клубом.

Ранее появлялась информация, что младший сын белорусского лидера - Николай Лукашенко - будет учиться в Москве: возможными местами обучения называли гимназию МГУ и школу "Президент" в подмосковной Жуковке. В МГУ эти сообщения опровергли.

В августе 2020 года широко разошлась видеозапись о прилете Лукашенко на вертолете к президентской резиденции в Минске, недалеко от которой собрались участники оппозиционной акции. Лукашенко был в бронежилете и с автоматом, его сопровождал вооруженный сын Николай.