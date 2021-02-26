Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:18Заразились
на 26.02В России 4 223 186+11 086В мире 113 001 412+447 111

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть

Лукашенко заверил, что не передаст своим сыновьям президентскую власть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сыновья Виктор и Николай
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать своим детям власть в стране.

В миреОппозиция требует выяснить, как 15-летнему сыну Лукашенко дали автоматОппозиция требует выяснить, как 15-летнему сыну Лукашенко дали автоматЧитать подробнее

"И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти. Вот тут сейчас Лукашенко старшему (сыну - ИФ) как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Белоруссии не будет после меня", - сказал Лукашенко на Олимпийском собрании НОК в пятницу.

Старший сын президента Виктор Лукашенко, который до настоящего времени работал в должности первого вице-президента Национального олимпийского комитета, в пятницу был избран президентом НОК.

Александр Лукашенко пообещал, что Виктор больше не будет государственным служащим. "Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал президент.

Средний сын президента - Дмитрий, - согласно информации на сайте Лукашенко, руководит президентским спортивным клубом.

Ранее появлялась информация, что младший сын белорусского лидера - Николай Лукашенко - будет учиться в Москве: возможными местами обучения называли гимназию МГУ и школу "Президент" в подмосковной Жуковке. В МГУ эти сообщения опровергли.

В августе 2020 года широко разошлась видеозапись о прилете Лукашенко на вертолете к президентской резиденции в Минске, недалеко от которой собрались участники оппозиционной акции. Лукашенко был в бронежилете и с автоматом, его сопровождал вооруженный сын Николай.

Белоруссия Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости

Лавров заявил, что США сообщили военным РФ об ударе по Сирии всего за 5 минут

Президент Азербайджана не исключил подписания мирного договора с Арменией

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Участки лесов Амазонии выставлены на продажу на Facebook

Выехавшие из КНДР на дрезине российские дипломаты вылетели в Москву

ФБР предложило $250 тыс. за данные о россиянине из дела о вмешательстве в выборы

ФБР предложило $250 тыс. за данные о россиянине из дела о вмешательстве в выборы

Что случилось этой ночью: пятница, 26 февраля

Минздрав Вьетнама разрешил применять российский "Спутник V"

Минздрав Вьетнама разрешил применять российский "Спутник V"

В США сделали 50 млн прививок от COVID-19 за 37 дней президентства Байдена

"Боинг-737" не смог вылететь из Антальи в Екатеринбург из-за неисправности

Страны ЕС договорились разработать единые "паспорта вакцинации"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');