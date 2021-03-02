Zoom увеличила квартальную чистую прибыль в 17 раз

Скорректированная годовая прибыль сервиса приблизилась к $1 млрд

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Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Американская Zoom Video Communications, которая оказывет услуги удаленной конференц-связи, в IV квартале 2021 финансового года увеличила чистую прибыль в 17 раз на фоне взлета спроса в условиях пандемии и самоизоляции.

Чистая прибыль компании за квартал, завершившийся 31 января, составила $260,393 млн, или 87 центов в расчете на акцию, по сравнению с $15,3 млн, или $0,05 на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее. Скорректированная прибыль повысилась до $1,22 на акцию с $0,15.

Выручка взлетела в 4,7 раза и достигла $882,485 млн против $188,251 млн годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $0,79 на акцию при выручке в $812 млн.

Скорректированная прибыль Zoom по итогам всего 2021 фингода вплотную приблизилась к психологически важной отметке в $1 млрд. Она составила $995,7 млн (или $3,34 на акцию) по сравнению со $101,3 млн годом ранее.

Годовая выручка компании увеличилась до $2,651 млрд с $622,7 млн.

Хотя пандемия создала тяжелые условия для бизнеса, она сделала Zoom "одним из самых популярных приложений года", сказал главный исполнительный директор компании Эрик Юань во время телефонной конференции с аналитиками.

Компания сообщила, что у нее в настоящее время 467 100 клиентов со штатом более 10 сотрудников, что на 470% больше, чем в прошлом году.

Zoom прогнозирует в текущем фингоду выручку в диапазоне от $3,76 млрд до $3,78 млрд, скорректированную прибыль - $3,59-3,65 в расчете на акцию. Эксперты оценивают эти показатели соответственно в $3,51 млрд и $2,96 на акцию.

В том числе в первом финквартале компания ожидает скорректированную прибыль в районе 95-97 центов на акцию при выручке в $900-905 млн, что также выше прогнозов аналитиков.

Котировки акций Zoom в ходе дополнительных торгов в понедельник подскочили на 8,3% после публикации отчетности. За последние три месяца капитализация компании, которая вышла на открытый рынок в апреле 2019 года, снизилась на 14,4% и составляет $109 млрд.