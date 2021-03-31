Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:33Заразились
на 31.03В России 4 545 095+8 275В мире 128 212 879+568 789

Образовательная платформа Coursera оценена в $4,3 млрд в ходе IPO

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Компания Coursera Inc, оператор образовательной онлайн-платформы, сообщила, что получила оценку в $4,3 млрд в ходе IPO, разместив акции по верхней границе заявленного ценового диапазона.

Объем IPO составил $519 млн, говорится в пресс-релизе Coursera. В общей сложности было продано 15,73 млн акций: порядка 14,7 млн бумаг разместила сама компания, а оставшуюся часть - ее инвесторы.

Акции были проданы по $33 за бумагу - верхней границе ценового диапазона, объявленного компанией перед IPO ($30-$33).

Организаторы IPO Coursera, среди которых Morgan Stanley и Goldman Sachs, могут доразместить еще 2,4 млн акций компании.

Торги бумагами Coursera стартуют на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) в среду под тикером COUR.

Coursera, основанная в 2012 году профессорами Стэнфордского университета, работает более чем с 200 университетами и другими образовательными учреждениями, предлагая своим пользователям онлайн-курсы, а также возможность получить сертификаты и ученые степени по различным предметам и специальностям.

В 2020 году выручка компании составилаа $294 млн по сравнению с $184 млн годом ранее, чистый убыток вырос до $67 млн с $47 млн.

В июле 2020 года Coursera привлекла частное финансирование в размере $130 млн, получив оценку в $2,6 млрд.

Coursera NYSE Morgan Stanley Goldman Sachs коронавирус Стэнфорд США

Новости по теме

Новости

Подозреваемого в шпионаже российского военного выдворят из Италии

Украина запретит ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и бумаги

Украина запретит ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и бумаги

В Италии по делу о шпионаже задержан российский военный

В Италии по делу о шпионаже задержан российский военный
Пандемия коронавируса

Из более 128 млн заразившихся COVID в мире умерли 2,8 млн человек

Что случилось этой ночью: среда, 31 марта

Эксперты из США заметили признаки производства оружейного плутония в КНДР

Эксперты из США заметили признаки производства оружейного плутония в КНДР

СМИ сообщили о подозрении "российских хакеров" в краже тысяч email Госдепа

СМИ сообщили о подозрении "российских хакеров" в краже тысяч email Госдепа

Путин разъяснил Меркель и Макрону "объективные обстоятельства" дела Навального

Пандемия коронавируса

Путин обсудил с Меркель и Макроном перспективы "Спутника V" в ЕС

Госдеп заявил о "существенных нарушениях" прав человека в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');