Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:33Заразились
на 02.03В России 4 268 215+10 565В мире 114 442 646+374 667

Лукашенко выступил против слияния Белоруссии и РФ

Лукашенко выступил против слияния Белоруссии и РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Белоруссия и Россия не нуждаются в слиянии с созданием единых органов управления.

"Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления... Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении", - заявил Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере во вторник. Президента цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко считает "это абсолютно не нужным". "Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий", - уверен он.

Александр Лукашенко Белоруссия

Новости

Электронику украли на площадке Байконура, с которой взлетала ракета с "Бураном"

Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Янгоне

Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Янгоне

Volvo к 2030 году будет выпускать только электромобили

Volvo к 2030 году будет выпускать только электромобили

Минск инициирует экстрадицию Тихановской

Минск инициирует экстрадицию Тихановской
Пандемия коронавируса

В ВОЗ сочли нереалистичными прогнозы о победе над COVID к концу года

Пандемия коронавируса

В Японии более 1 тыс. доз COVID-вакцины испортились из-за поломки холодильника

В Японии более 1 тыс. доз COVID-вакцины испортились из-за поломки холодильника

Zoom увеличила квартальную чистую прибыль в 17 раз

Zoom увеличила квартальную чистую прибыль в 17 раз

Цена барреля Brent опустилась ниже $63

Что случилось этой ночью: вторник, 2 марта

Анджелина Джоли продала пейзаж Черчилля за рекордную цену

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');