Лукашенко выступил против слияния Белоруссии и РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Белоруссия и Россия не нуждаются в слиянии с созданием единых органов управления.

"Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления... Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении", - заявил Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере во вторник. Президента цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко считает "это абсолютно не нужным". "Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий", - уверен он.