Лукашенко сообщил о предложении Москвы "сблизить" налоговые системы

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил руководству Белоруссии сблизить налоговые системы двух государств, скоро это предложение будет обсуждено на уровне премьер-министров, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его цитирует "БелТА".

"Путин мне говорит: "Я готов направить к тебе [премьер-министра России Михаила] Мишустина. Ваше правительство, наше правительство, налоговики сядут и тебе доложат суть предложений Российской Федерации после того, как мы месяц примерно поработаем". Я согласился. Пожалуйста, приедут, сядем, вместе посмотрим новации российские. Если это действительно новации, если они на пользу Беларуси, мы это примем. Как Путин сказал, если это не подходит, мы и работать не будем ни по одному направлению", - рассказал он на совещании Минске по двустороннему сотрудничеству в военной сфере.

По словам Лукашенко, на переговорах в Сочи президенты обсудили и так называемые дорожные карты по углублению сотрудничества, по большинству из них нет никаких вопросов и их можно подписывать уже сейчас.

Однако по некоторым направлениям остаются нюансы, которые будут дорабатываться, продолжил президент. Он напомнил, что возможное сближение налоговых систем обсуждается уже давно.

"Главное, чтобы это было прозрачно и для Беларуси, и для России. Чтобы не было здесь каких-то недомолвок, чтобы это не вызывало каких-то подозрений", - добавил он.

Он отметил, что они с Путиным обсудили десятки тем и подвергли "ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений".

Через два дня после саммита в Сочи пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что президенты в основном обсуждали сотрудничество в экономике, предлагали активизировать работу по линии экономических ведомств и "особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере". Песков также анонсировал скорые консультации по линии налоговых ведомств и премьер-министров по этой теме.

Осенью 2019 года тогдашние премьер-министры Белоруссии и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев согласовали проект программы действий по углублению интеграции и 31 "дорожную карту", которые описывали практические действия двух стран. "Коммерсантъ" писал, что согласовано создание единого Налогового кодекса. Ожидалось, что в декабре 2019 года, к 20-летию создания Союзного государства, пакет "дорожных карт" подпишут президенты двух стран. Однако в конце декабря разразился очередной двусторонний нефтяной кризис, из-за которого Минск не получал российскую нефть в течение первого квартала 2020 года.

Медведев в 2018 году предложил углубить интеграцию на базе договора 1999 года о создании Союзного государства в ответ на предложение Румаса, чтобы Москва компенсировала Минску издержки от российского налогового маневра в нефтяной сфере.