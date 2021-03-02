Электронику украли на площадке Байконура, с которой взлетала ракета с "Бураном"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Полиция ведет расследование кражи деталей с драгоценными металлами со стартовой площадки №110 космодрома Байконур, сообщили "Интерфаксу" в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

"В настоящее время УМВД России на Комплексе "Байконур" проводит необходимые следственные действия по данному факту. Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования", - сообщили в ЦЭНКИ.

Ранее во вторник телеканал "Рен-ТВ" сообщил, что со стартовой площадки № 110 на космодроме Байконур украли детали с драгоценными редкоземельными металлами.

По данным телеканала, начальник службы охраны АО "ЦЭНКИ" - "Космический центр "Южный" обратился в полицию с заявлением о пропаже, возбуждено уголовное дело. Материальный ущерб от пропажи оценили более чем в 5 тысяч рублей.

По его словам, радиодетали на площадке последний раз видели 1 февраля. Однако 19 февраля на месте их не обнаружили. Также сообщается, что входная дверь сооружения № 3, где находится стартовая площадка, была взломана.

Площадка №110 использовалась для запусков советской лунной ракеты Н-1 и ракет "Энергия". 15 ноября 1988 года с этой площадки стартовала ракета-носитель "Энергия", которая вывела на околоземную орбиту космический корабль "Буран".