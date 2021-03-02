Украденные на Байконуре детали были устаревшими и не использовались

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Стартовая площадка на Байконуре, с которой украли детали с драгоценными металлами, не используется много лет, сообщили "Интерфаксу" в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

"Площадка №110 на Стартовом комплексе РН "Энергия" в настоящее время находится на консервации. Системы и агрегаты разукомплектованы, их сроки эксплуатации закончились более 20 лет назад. Элементная база, установленная в этих системах, в настоящее время в промышленности Российской Федерации не используется", - сообщили в ЦЭНКИ.

Там отметили, что большинство автоматических систем управления не были введены в эксплуатацию и частично были демонтированы для доработки еще в советские времена.

Ранее во вторник телеканал "Рен-ТВ" сообщил, что со стартовой площадки № 110 на космодроме Байконур украли детали с драгоценными редкоземельными металлами. Начальник службы охраны АО "ЦЭНКИ" - "Космический центр "Южный" обратился в полицию с заявлением о пропаже, возбуждено уголовное дело. Материальный ущерб оценили более чем в 5 тысяч рублей.

Радиодетали на площадке последний раз видели 1 февраля, однако 19 февраля на месте их не обнаружили. Также сообщается, что входная дверь сооружения № 3, где находится стартовая площадка, была взломана.

Площадка №110 использовалась для запусков советской лунной ракеты Н-1 и ракет "Энергия".