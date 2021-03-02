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В Ираке начинают вакцинацию от COVID-19 китайским препаратом

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Ираке во вторник стартует массовая вакцинация от коронавируса COVID-19 препаратом китайской компании Sinopharm, который ранее она поставила в страну, сообщают региональные СМИ со ссылкой на иракский Минздрав.

"Дозы доставят в три главные больницы Багдада и, возможно, в некоторые провинции", - цитируют СМИ слова представителя Минздрава Сейфа аль-Бадра.

По данным Минздрава, Ирак получил 50 тыс. доз китайской вакцины.

Сначала вакцинацию пройдут приоритетные группы - работники служб здравоохранения, силы безопасности, а также пожилые люди. Отмечается, что прививку можно получить бесплатно.

В Минздраве также объявили, что достигли договоренности с китайским послом в Багдаде по приобретению еще 2 млн доз вакцины.

Пресса приводит слова главы Минздрава Ирака Хасана аль-Тамими, который сообщил, что Багдад также заключил соглашения по приобретению вакцины англо-шведской компании AstraZeneca и препарата производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Ранее Уханьский институт биологической продукции, который занимался разработкой вакцины Sinopharm, сообщил, что в ходе третьей стадии клинических испытаний после двух прививок препарат показал эффективность в 72,51%.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Ираке с начала пандемии COVID-19 диагностировали более 699 тыс. заражений, свыше 13 тыс. инфицированных коронавирусом скончались. При этом зарегистрировано более 639,6 тыс. случаев выздоровления от COVID-19.

Хроника коронавируса. Март.

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Sinopharm Ирак Китай Коронавирус

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