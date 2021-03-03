ВВП Австралии в октябре-декабре вырос второй квартал подряд

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - ВВП Австралии в IV квартале 2020 года вырос на 3,1% в квартальном измерении, а в предыдущем квартале поквартальный рост экономики составил пересмотренные 3,4%, сообщило Бюро статистики страны.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали в октябре-декабре рост ВВП на 2,5% в квартальном измерении, опрошенные MarketWatch эксперты - роста только на 2,3%.

Улучшение состояния экономики обусловлено ростом на 4,3% потребительских расходов, в том числе на развлечения, отдых, походы в кафе и рестораны, а также возобновлением найма сотрудников после ослабления карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19.

Госрасходы в октябре-декабре увеличились на 0,8%, частные инвестиции - на 3,9%.

Объем импорта товаров и услуг вырос на 4,9%, экспорта - на 3,8%.

В годовом измерении ВВП Австралии в IV квартале снизился на 1,1%. В предыдущем квартале годовое падение экономики составило 3,8%, во втором квартале - на 6,4%.