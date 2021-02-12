Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:22Заразились
на 12.02В России 4 042 837+15 089В мире 107 780 490+439 808

ЦБ допустил, что экономика РФ достигнет доковидного уровня уже к концу года

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Восстановление спроса в экономике РФ будет носить устойчивый характер, а допандемического уровня она достигнет уже к концу 2021 года, а не к середине 2022 года, как ожидалось ранее, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Экономика РФ восстанавливается достаточно уверенно. На прошлом заседании мы ожидали паузу в восстановлении экономической активности в конце 2020 года, но этого не произошло", - заявила она.

"То, что ситуация оказалась лучше ожиданий, связано с рядом причин. Во-первых, во время осенне-зимнего периода пандемии не было таких строгих ограничения, как весной. Во-вторых, и люди, и бизнес оказались лучше подготовлены ко второй волне и быстрее адаптировались. Не произошло спада в кредитной активности. Потребительский спрос сохранился, в том числе, благодаря росту онлайн-покупок. Наконец, внешний спрос на товары российского экспорта оказался выше ожиданий", - пояснила Набиуллина.

"Дальнейшее восстановление спроса в экономике будет носить устойчивый характер. Его будут поддерживать расширение кредитования в условиях мягкой денежно-кредитной политики, массовая вакцинация и улучшение настроения населения и бизнеса", - сказала глава ЦБ.

По ее словам, бюджет будет оставаться стимулирующим в 2021 году по сравнению с его долгосрочными параметрами, установленными бюджетными правилами.

"В этой ситуации рост экономики продолжится благодаря восстановлению как внутреннего, так и внешнего спроса. Таким образом, дезинфляционное влияние со стороны спроса в целом будет снижаться. Мы сохраняем прогноз роста ВВП в 2021 в размере 3-4%, учитывая складывающиеся позитивные тенденции. При этом экономика может достичь допандемического уровня уже к концу 2021 года, а не к середине 2022 года, как мы ранее предполагали. Прежде всего, из-за менее глубокого сокращения в 2020 году (спад составил 3,1% - лучше ожиданий - ИФ)", - резюмировала Набиуллина.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Коронавирус

Новости

ЦБ выступил за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки

ЦБ выступил за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

"Яндекс" сообщил о взломе 4887 почтовых ящиков по вине сотрудника

Гендиректор Wildberries Бакальчук стала владельцем банка "Стандарт-кредит"

Гендиректор Wildberries Бакальчук стала владельцем банка "Стандарт-кредит"

Что случилось этой ночью: пятница, 12 февраля

"СИБУР" продал китайской Sinopec долю в Амурском ГХК за 18,3 млрд руб.

"СИБУР" продал китайской Sinopec долю в Амурском ГХК за 18,3 млрд руб.

Американцы сильно сократят расходы на День святого Валентина

Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн

Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 млн

"РусАл" покупает активы по производству алюминиевых сплавов в Германии

"РусАл" покупает активы по производству алюминиевых сплавов в Германии

"Челси" впервые за 10 лет вернул Абрамовичу маленькую часть его вложений

"Челси" впервые за 10 лет вернул Абрамовичу маленькую часть его вложений
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');