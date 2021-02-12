ЦБ допустил, что экономика РФ достигнет доковидного уровня уже к концу года

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Восстановление спроса в экономике РФ будет носить устойчивый характер, а допандемического уровня она достигнет уже к концу 2021 года, а не к середине 2022 года, как ожидалось ранее, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

"Экономика РФ восстанавливается достаточно уверенно. На прошлом заседании мы ожидали паузу в восстановлении экономической активности в конце 2020 года, но этого не произошло", - заявила она.

"То, что ситуация оказалась лучше ожиданий, связано с рядом причин. Во-первых, во время осенне-зимнего периода пандемии не было таких строгих ограничения, как весной. Во-вторых, и люди, и бизнес оказались лучше подготовлены ко второй волне и быстрее адаптировались. Не произошло спада в кредитной активности. Потребительский спрос сохранился, в том числе, благодаря росту онлайн-покупок. Наконец, внешний спрос на товары российского экспорта оказался выше ожиданий", - пояснила Набиуллина.

"Дальнейшее восстановление спроса в экономике будет носить устойчивый характер. Его будут поддерживать расширение кредитования в условиях мягкой денежно-кредитной политики, массовая вакцинация и улучшение настроения населения и бизнеса", - сказала глава ЦБ.

По ее словам, бюджет будет оставаться стимулирующим в 2021 году по сравнению с его долгосрочными параметрами, установленными бюджетными правилами.

"В этой ситуации рост экономики продолжится благодаря восстановлению как внутреннего, так и внешнего спроса. Таким образом, дезинфляционное влияние со стороны спроса в целом будет снижаться. Мы сохраняем прогноз роста ВВП в 2021 в размере 3-4%, учитывая складывающиеся позитивные тенденции. При этом экономика может достичь допандемического уровня уже к концу 2021 года, а не к середине 2022 года, как мы ранее предполагали. Прежде всего, из-за менее глубокого сокращения в 2020 году (спад составил 3,1% - лучше ожиданий - ИФ)", - резюмировала Набиуллина.