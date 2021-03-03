В парке парламента Армении перед митингом оппозиции заварили ворота

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Рабочие заваривают железные ворота парка парламента Армении в Ереване, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В среду в 15:00 по Москве оппозиция проведет очередной митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акция состоится на перекрытом демонстрантами с 25 февраля проспекте Баграмяна, где расположен парламент. В среду ожидается посещение Пашиняном парламента, где в 15:30 по московскому времени назначен "правительственный час".

В октябре 2018 года Пашинян сообщил об открытии парка для всех граждан с 10:00 до 23:00. До этого вход на территорию для граждан был запрещен, ворота были закрытыми.