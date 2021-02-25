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Протестующие перекрывают баррикадами центральный проспект Еревана

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиция Армении перекрывает центральный проспект Баграмяна в Ереване, где расположены здание парламента и президентская резиденция.

"Мы перекрываем улицу баррикадами, чтобы заставить парламент провести заседание и проголосовать за снятие с должности премьера Никола Пашиняна", - заявил кандидат оппозиции на пост премьера страны Вазген Манукян.

Он отметил, что протестующие готовы переночевать на проспекте Баграмяна. "Готовьтесь, будем здесь и ночью", - сказал он.

Ранее главный штаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и правительства страны. Поводом для протеста военных стало решение об отставке первого замначальника Главного штаба Тирана Хачатряна.

Пашинян счел заявление главного штаба попыткой военного переворота. Премьер также сказал, что вопрос о возможности его отставки должен решить народ.

Армения Ереван Никол Пашинян Вазген Манукян

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