В Белоруссии создают партию, выступающую за интеграцию с Россией

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии создают партию, которая будет выступать за интеграцию с Россией и представлять союзное направление, сообщил представитель президиума оргкомитета партии "Союз" Глеб Волков.

"Запрос на такую партию уже давно существовал в обществе. Единственное, что лет 20 уже, наверное, с тех пор, как Александр Григорьевич (Лукашенко) находится у власти, именно он представлял союзное направление. Сегодня, видите, получилось так, что мы как-то аккумулировались, и это направление может быть представлено и на низовом уровне. Не только власть должна представлять союзное направление", - подчеркнул Волков в эфире телеканала ОНТ в среду.

Он уточнил, что, говоря о союзном направлении, имеет ввиду союз Белоруссии с Россией. "Интеграцию белорусско-российскую. Мы в какой-то мере себе уже не принадлежим, потому что люди, которые приходят, спрашивают - вы за Союзное государство? Мы говорим - да... Но на самом деле у нас программа более широкая, мы - белорусская партия прежде всего. А большинству людей достаточно уже одного этого пункта", - отметил представитель партии.

Волков также заявил, что партии, которые создавались в Белоруссии в 90-е, себя уже исчерпали.

По состоянию на 1 июля 2020 года в республике зарегистрировано 15 политических партий и 1198 партийных организаций.

Ранее в среду также стало известно, что Юрий Воскресенский, участник встречи президента Лукашенко с лидерами оппозиции в СИЗО КГБ, сообщил о создании в республике партии из активистов протестного движения.