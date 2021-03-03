В Белоруссии сообщили о создании партии из активистов протестного движения

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Юрий Воскресенский, участник встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с лидерами оппозиции в СИЗО КГБ, сообщил о создании в республике партии из активистов протестного движения.

"Оргкомитет партии уже запущен, формируется инициативная группа. Насколько мне известно, каждый день по два-три человека приходят к ним на собрание и изъявляют желание вернуться в легальную политическую деятельность. Эта партия прежде всего будет основываться на активистах того протестного движения, которые вовремя остановились", - заявил Воскресенский в эфире телеканала ОНТ в среду.

Воскресенский - бизнесмен, бывший участник инициативной группы по сбору подписей экс-претендента в кандидаты на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. Воскресенский был освобожден из СИЗО после того, как 10 октября 2020 года Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции. Сейчас позиционирует себя как создатель организации "Круглый стол демократических сил" (КСДС).

Между тем вынужденная уехать в Литву экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее заявляла, что не будет участвовать "в инициативах политических самозванцев" и не рекомендует этого делать другим демократическим силам.

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии уже более полгода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Ряд лидеров оппозиции были арестованы, других вынудили покинуть страну.

Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют акции протеста, в связи с чем акции сменили формат, переместились во дворы и проходят в разных районах Минска.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.